Заявление президента РФ Владимира Путина по поводу освобождения Константиновки стало предупреждением не только для Киева, но и для европейских политиков, продвигающих идею «миротворческой» миссии на Украине. Об этом пишет L’AntiDiplomatico.

«Параллельно российский президент обратился с резким посланием даже к так называемым «европейским псевдо-миротворцам», обвинив их в подтверждении подозрений Москвы в их истинных намерениях. Вопрос, который он поднял, заключается в том, открыто ли европейские сторонники Киева сейчас поощряют нападения на российских мирных жителей, ссылаясь на совместное заявление группы NB8, в котором хвалили инновационное использование беспилотников Украиной», — говорится в статье.

Авторы материала обратили внимание на слова Путина о том, что по мере ударов по российской инфраструктуре будет расширяться зона безопасности. Ещё один акцент статьи связан с заявлением президента о необходимости оценить степень вовлечённости тех, кто подстрекает конфликт на Украине.

Ранее британский политик и журналист Джим Фергюсон прокомментировал появление Путина в военной форме на совещании, посвящённом ситуации в районе Константиновки. Президент России обычно появляется в гражданской одежде. Переход к военной форме воспринимается как осознанный шаг. Этот символический жест нельзя игнорировать на фоне ударов по военно-промышленным объектам в Киеве и заявлений о продолжении наступления.