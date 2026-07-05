Вакцины нет: Назван единственный способ справиться с внезапно открывшейся аллергией на питомца

Домашние питомцы дарят радость и уют, но для миллионов людей, страдающих аллергией, их присутствие становится настоящим испытанием. К сожалению, научный прогресс пока не пришёл на помощь в этом вопросе. Во время общения с Life.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что вакцин от аллергии на домашних животных до сих пор не существует, и единственный надёжный способ — расстаться с любимцем.

Дело в том, что вакцин от аллергии на домашних животных — на кошек, на собак — пока не существует. Их постоянно разрабатывают, регулярно анонсируют, что вот-вот они появятся, но до реального применения дело так и не доходит. Поэтому на сегодняшний день единственный радикальный способ — это элиминация аллергена, то есть либо разъехаться с животным, либо отдать его в другие руки, в другую семью или в питомник. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок

Многие пациенты спрашивают, нельзя ли подобрать терапию, чтобы всё-таки уживаться вместе. Однако с точки зрения врача, принимать таблетки годами, чтобы просто терпеть присутствие питомца, — негуманно. Болибок подчеркнул, что в первую очередь отстаивает интересы и здоровье человека, в связи с чем считает неправильным «травиться» лекарствами только ради возможности жить с питомцем. При этом он предупредил, что самостоятельно решить проблему не удастся: терапию должен подбирать специалист, и лечиться придётся постоянно.

Однако компромисс возможен, если пациент категорически не хочет расставаться с животным. Всё упирается в степень тяжести аллергии. Если дело ограничивается лёгким насморком — это одно, но когда доходит до приступов бронхиальной астмы, человек вынужден постоянно пользоваться гормональными ингаляторами, что едва ли прибавляет здоровья. Специалист посоветовал всегда держать под рукой капли для экстренной помощи.

«Очень часто встречается ситуация, когда в семье появляется ребёнок, какое-то время он живёт с кошечкой, а потом вдруг возникает аллергическая реакция — и для всех это становится настоящей семейной трагедией, потому что кошка уже воспринимается как член семьи. Но по закону, извините, это имущество, и владелец может им распоряжаться по своему усмотрению, хотя, конечно, по-человечески это всегда очень тяжёлое решение», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что в России планируют зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу берёзы. Это может случиться уже в сентябре 2026 года. По её словам, это будет первая отечественная вакцина такого типа.