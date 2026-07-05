Предположительно военный беспилотник обнаружили на берегу Чёрного моря в Турции

На черноморском побережье Турции в городе Фильос местные жители обнаружили беспилотный летательный аппарат, который, по предварительным данным, может иметь военное предназначение. Об этом сообщает агентство IHA.

На месте инцидента работают многочисленные отряды правоохранительных органов, включая спецслужбы и сапёров. Несмотря на первоначальные предположения о военном характере находки, официального подтверждения этой версии пока не поступало.

В настоящий момент проводится техническая экспертиза, чтобы установить страну-производителя и принадлежность аппарата. Расследование также должно выяснить, каким образом дрон оказался в акватории Чёрного моря.

Также на днях украинский беспилотный летательный аппарат с пятью килограммами взрывчатки на борту упал в турецкой провинции Трабзон. Дрон разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты, осмотревшие обломки, установили наличие боевого заряда. Местные жители, по данным СМИ, испытали панику при виде БПЛА.