DT: На матче Англия — Мексика на ЧМ примут беспрецедентные меры безопасности

Мексиканская столица готовится к беспрецедентной полицейской операции по обеспечению безопасности в день матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии. Как сообщает The Daily Telegraph, меры безопасности, предпринимаемые властями, станут самыми масштабными за всю историю выездных матчей английской национальной команды.

Согласно заявлению властей Мехико, 7,5 тысячи полицейских будут дежурить в районе стадиона «Ацтека» — это в четыре раза больше, чем было задействовано в день финала Евро-2020 на лондонском «Уэмбли».

Ожидается, что в день игры на улицы мегаполиса выйдут миллионы человек, и это вызывает беспокойство у английских болельщиков, многие из которых уже предпочли не носить футболки с символикой сборной. Всего в столице находятся около 8 тысяч фанатов из Великобритании.

Для управления потоками людей власти ввели строгие ограничения на главной магистрали города — проспекте Пасео-де-ла-Реформа. Как только у монумента «Ангел Независимости», традиционного места празднований, соберутся 25 тысяч человек, доступ на прилегающую территорию будет закрыт, а болельщиков перенаправят на другие площадки. В обеспечении порядка задействуют 40 тысяч служащих, из которых 17 тысяч — полицейские, причём непосредственно на проспекте разместят 14 тысяч правоохранителей.

Такие жёсткие меры продиктованы необходимостью не допустить повторения трагедии, произошедшей 30 июня после победы сборной Мексики над Эквадором. Тогда в давке у памятника погибли четыре человека, а общее число собравшихся превысило миллион. Нынешние ограничения призваны предотвратить подобный сценарий и обеспечить безопасность всех участников массовых гуляний.

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с легендарным аргентинцем Лионелем Месси по количеству очков, набранных по системе «гол + пас» в матчах плей-офф на чемпионатах мира по футболу. Свой вклад в историю француз внёс в игре 1/8 финала против Парагвая, где отличился забитым мячом.