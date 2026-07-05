С 2027 года в России изменятся правила для доноров крови

Министерство здравоохранения России утвердило новые требования к процедуре донации крови, которые вступят в силу с 1 января 2027 года. Соответствующий приказ ведомства был опубликован 5 июля, пишет ТАСС. Документ предусматривает расширение электронного документооборота, изменение сроков хранения медицинской документации и внедрение дополнительных методов обследования доноров.

Одним из ключевых нововведений станет возможность проведения экспресс-тестирования на маркеры гемотрансмиссивных инфекций перед первой донацией. Это позволит оперативно выявлять заболевания, передающиеся при переливании крови, и повысит безопасность трансфузий. Кроме того, доноры смогут оформлять анкеты, добровольные согласия и разрешения на обработку персональных данных в электронном виде с использованием цифровой подписи, что упростит и ускорит процедуру.

Существенно меняются и сроки хранения документов. Если ранее анкеты доноров и согласия на обработку данных хранились пять лет, то теперь этот период будет увеличен до 30 лет на бумажных носителях и до 50 лет в электронных базах с момента первой сдачи крови.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило обновлённый перечень редких (орфанных) заболеваний. В новую редакцию документа вошли дополнительные нозологические формы, а также были уточнены отдельные позиции действующей классификации. Согласно опубликованному документу, теперь официальный перечень включает 303 заболевания. В частности, в него добавили первичную эритромелалгию — редкое наследственное заболевание, связанное с мутациями гена SCN9A.