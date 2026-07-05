Хотели провести интернет — остались без денег: В Турции раскрыли аферу на $17 млн

В Турции раскрыли крупную сеть интернет-мошенников, жертвами которой стали 17 156 человек. Общая сумма средств, прошедших через счета участников схемы, превысила 757,5 млн турецких лир — более 17 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кайсери.

Задержание банды мошенников в Турции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kayseriemniyetmudurlugu

Следствие считает, что злоумышленники создавали сайты, выдававшие себя за страницы турецких интернет-провайдеров. Через них они предлагали оформить подключение к интернету, а для связи использовали мобильные номера, владельцев которых установить не удалось. Таким способом мошенники обманывали людей, рассчитывавших подключить домашний интернет.

Расследование проводилось под руководством прокуратуры Кайсери. Сначала правоохранители взяли под наблюдение 19 человек, однако по мере сбора доказательств число подозреваемых выросло до 53. К операции привлекли сотрудников сразу из шести провинций — Анкары, Коджаэли, Стамбула, Бурсы, Антальи и Мерсина. Одновременные обыски и задержания прошли 30 июня. Все 53 подозреваемых были доставлены в полицию.

По данным управления полиции Кайсери, в самой провинции от действий группы пострадали 204 человека, а причинённый им ущерб превысил 1,1 млн турецких лир. 3 июля суд рассмотрел материалы следствия. Под арест отправили 31 подозреваемого, ещё 16 отпустили под судебный контроль. Расследование продолжается.

А ранее в Кемеровской области вынесли приговор троим мужчинам, которые на протяжении нескольких лет обманывали женщин через интернет. Мошенники обманули 98 человек, причинив ущерб более 5 миллионов рублей. Родственники, работавшие вместе, действовали с 2019 по 2022 год. Они знакомились с женщинами онлайн и втирались к ним в доверие. После долгого общения преступники говорили, что хотят отправить подарок, но затем сообщали о проблемах с доставкой. Под разными предлогами они просили женщин оплатить таможенные сборы, хранение или другие расходы.