Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 01:54

Демидов: ВСУ нанесли огромный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о колоссальном ущербе, причинённом объектам гражданской инфраструктуры города в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение последних двух суток.

«За минувшие двое суток враг нанёс колоссальный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Согласно уточнённым данным, повреждено остекление в 174 квартирах и четырёх индивидуальных жилых домах, зафиксированы осколочные повреждения 135 транспортных средств, а также значительный ущерб нанесён объектам инфраструктуры.

По каждому случаю повреждений составлены акты. Специалисты делают всё возможное для восстановления стабильной подачи электроэнергии и водоснабжения.

Энергетики и коммунальщики Белгорода устраняют последствия ночной атаки ВСУ
Энергетики и коммунальщики Белгорода устраняют последствия ночной атаки ВСУ

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли по инфраструктуре Белгородской области самый мощный удар за всё время специальной военной операции. В ночь на 4 июля удары обрушились на Белгород и Белгородский округ. В областном центре повредило объекты инфраструктуры, из-за чего начались перебои со светом и водой. Пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar