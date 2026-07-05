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5 июля, 03:25

В Нижегородской области завели дело из-за смерти ребёнка при обрушении стены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет инициировал уголовное производство по факту гибели пятилетней девочки в результате обрушения стены строящегося частного дома в Арзамасском районе Нижегородской области. Это следует из заявления местного управления Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте инцидента, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

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Напомним, инцидент произошёл 4 июля в населённом пункте Выездное Арзамасского городского округа. Ураганный ветер привёл к многочисленным нарушениям энергоснабжения и падению деревьев. Строительные конструкции обрушились на крышу дома. При обрушении стены ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

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Виталий Приходько
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