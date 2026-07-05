В Нижегородской области завели дело из-за смерти ребёнка при обрушении стены

Следственный комитет инициировал уголовное производство по факту гибели пятилетней девочки в результате обрушения стены строящегося частного дома в Арзамасском районе Нижегородской области. Это следует из заявления местного управления Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте инцидента, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

Напомним, инцидент произошёл 4 июля в населённом пункте Выездное Арзамасского городского округа. Ураганный ветер привёл к многочисленным нарушениям энергоснабжения и падению деревьев. Строительные конструкции обрушились на крышу дома. При обрушении стены ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.