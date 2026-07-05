В Ставрополе ликвидировали открытое горение на складе

Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщила, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе. В субботу огонь охватил более 5 тысяч квадратных метров.

«Объявлена ликвидация открытого горения на площади 5 000 квадратов. Полная ликвидация пожара продолжается», — уточняется в сообщении пресс-службы в «Максе».

Прокуратура Промышленного района Ставрополя организовала проверку по факту пожара. Надзорное ведомство устанавливает причины и условия произошедшего, а также проверит, как соблюдались требования пожарной и промышленной безопасности. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.