В Ростовской области ночью сбили ракету и БПЛА в Ростове-на-Дону и 4 районах

Ночью при отражении ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракета и БПЛА в Ростове-на-Дону и четырёх районах: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита. Пострадавших нет. Возгорания не было», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о колоссальном ущербе, причинённом объектам гражданской инфраструктуры города в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины в течение последних двух суток. Согласно уточнённым данным, повреждено остекление в 174 квартирах и четырёх индивидуальных жилых домах, зафиксированы осколочные повреждения 135 транспортных средств, а также значительный ущерб нанесён объектам инфраструктуры.