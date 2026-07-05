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5 июля, 04:13

В Ростовской области ночью сбили ракету и БПЛА в Ростове-на-Дону и 4 районах

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ночью при отражении ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракета и БПЛА в Ростове-на-Дону и четырёх районах: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита. Пострадавших нет. Возгорания не было», — написал он в своём телеграм-канале.

Ночной удар ВСУ по Белгороду стал самым массированным с начала СВО
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Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о колоссальном ущербе, причинённом объектам гражданской инфраструктуры города в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины в течение последних двух суток. Согласно уточнённым данным, повреждено остекление в 174 квартирах и четырёх индивидуальных жилых домах, зафиксированы осколочные повреждения 135 транспортных средств, а также значительный ущерб нанесён объектам инфраструктуры.

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Алена Пенчугина
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