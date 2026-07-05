В ночь на 5 июля силы ПВО уничтожили два беспилотника в Тульской области

Дежурными средствами ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил в «Максе» губернатор Дмитрий Миляев, пострадавших нет.

Предварительно повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

Ночью при отражении ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракета и БПЛА в Ростове-на-Дону и четырёх районах: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском. В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита. Пострадавших нет.