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5 июля, 04:35

В ночь на 5 июля силы ПВО уничтожили два беспилотника в Тульской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Дежурными средствами ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил в «Максе» губернатор Дмитрий Миляев, пострадавших нет.

Предварительно повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

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Ночью при отражении ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракета и БПЛА в Ростове-на-Дону и четырёх районах: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском. В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита. Пострадавших нет.

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Алена Пенчугина
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