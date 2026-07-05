Референдум об отмене выплат премьеру Словакии признан несостоявшимся

Жители Словакии проигнорировали референдум о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат. Согласно предварительным данным, опубликованным порталом Dennik N, мероприятие признано несостоявшимся.

Для легитимности волеизъявления требовалась явка свыше 50% граждан, однако на участки пришло лишь около 15% избирателей. Всего в списках числится 4,33 миллиона человек, поэтому для успеха требовалось участие минимум 2,2 миллиона граждан.

Помимо обсуждения льгот для главы кабмина, инициаторы вынесли на голосование вопросы о восстановлении спецпрокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Напомним, эти ведомства были упразднены правительством Фицо ранее.

Поскольку минимальный порог явки не был преодолён, результаты голосования не имеют юридической силы. Ожидается, что государственная комиссия обнародует официальные итоги в первой половине дня 5 июля.

Таким образом, попытка оппозиции изменить структуру госорганов и лишить главу правительства привилегий не нашла поддержки у населения. Власть сохраняет текущий курс без каких-либо изменений.

До этого в Словакии опубликовали предварительные данные о возможной явке на референдуме, связанном с вопросом пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо. Участие в голосовании планировали лишь 26,5% граждан страны. Большинство опрошенных — 73,5% — заявили, что не намерены посещать избирательные участки, что ставит под вопрос достижение необходимого порога явки для признания референдума состоявшимся.