Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 06:27

Малышка задохнулась в машине под Кемеровом, пока родители пьянствовали у реки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В Кемеровской области шестимесячная девочка погибла в запертой машине, пока её родители пьянствовали у реки. Как сообщили в СК по региону, всё произошло в деревне Смолино.

Родители отдыхали на берегу Томи, а младенец оставался в закрытом автомобиле. На протяжении всего времени они даже не удосужились проверить, как себя чувствует их полугодовалая малышка: взрослые заметили труп ребёнка лишь утром. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить точную причину смерти девочки. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Лучше взять с собой»: Юрист объяснил, как спасти ребёнка из запертой машины в жару
«Лучше взять с собой»: Юрист объяснил, как спасти ребёнка из запертой машины в жару

Ранее в Кемеровской области произошла похожая трагедия с семилетним мальчиком, который получил тяжёлый тепловой удар, оставшись в запертом автомобиле. Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу, где несколько дней врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, мальчик, находившийся в коме, умер в реанимации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar