Малышка задохнулась в машине под Кемеровом, пока родители пьянствовали у реки
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В Кемеровской области шестимесячная девочка погибла в запертой машине, пока её родители пьянствовали у реки. Как сообщили в СК по региону, всё произошло в деревне Смолино.
Родители отдыхали на берегу Томи, а младенец оставался в закрытом автомобиле. На протяжении всего времени они даже не удосужились проверить, как себя чувствует их полугодовалая малышка: взрослые заметили труп ребёнка лишь утром. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить точную причину смерти девочки. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Кемеровской области произошла похожая трагедия с семилетним мальчиком, который получил тяжёлый тепловой удар, оставшись в запертом автомобиле. Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу, где несколько дней врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, мальчик, находившийся в коме, умер в реанимации.
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