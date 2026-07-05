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Регион
5 июля, 06:40

Пятилетний мальчик бесследно пропал под Тверью, СК возбудил уголовное дело

Обложка © Следственного комитета Российской Федерациипо Тверской области

Обложка © Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

В Тверской области продолжаются поиски пятилетнего мальчика, который ушёл с территории дачного участка и не вернулся. После его исчезновения следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Всё произошло 4 июля в СНТ «Майский», расположенном в Конаковском муниципальном округе. После ухода ребёнка с участка родителей связь с ним была потеряна. Следственный комитет начал расследование, чтобы установить обстоятельства исчезновения мальчика. Одновременно продолжаются масштабные поисковые мероприятия.

Спасатели, правоохранители и добровольцы обследуют не только территорию Конаковского округа, но и соседние районы, где теоретически мог оказаться ребёнок. По предварительной информации прокуратуры, около 17:00 по московскому времени мальчик самостоятельно вышел из дачного дома, после чего его больше никто не видел. В надзорном ведомстве сообщили, что расследование находится на особом контроле, а поиски пропавшего продолжаются.

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Милена Скрипальщикова
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