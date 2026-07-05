В Черниговской области ВС РФ был поражён железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Удар был нанесён по железнодорожной инфраструктуре в тыловом районе противника. Цель находилась в населённом пункте Олешня. Для атаки использовался ударный беспилотник «Герань-2 Сикер».

В результате попадания был поражён состав, перевозивший грузы для украинских военных. Факт удара, как заявили в министерстве, зафиксирован средствами объективного контроля. В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель была успешно уничтожена.

Ранее стало известно, что российские военные в Харьковской области используют сигналы спутниковой системы Starlink для выявления позиций украинских подразделений. Обнаружение терминалов связи позволяет устанавливать возможное расположение противника.