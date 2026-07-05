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5 июля, 07:27

Минобороны РФ сообщило об ударе по подстанции в Сумской области

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские военные нанесли удар беспилотниками «Герань-4 Сикер» по подстанции в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, целью атаки стала подстанция напряжением 110 кВ, расположенная в населённом пункте Дьяковка.

Как утверждают в Минобороны РФ, в результате удара был нарушен режим электроснабжения ряда объектов, которые использовались в интересах украинских вооружённых формирований.

В ведомстве уточнили, что для выполнения задачи были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 Сикер».

О количестве повреждённых объектов, масштабах последствий и сроках восстановления электроснабжения не сообщается.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за июнь российские военные сбили над территорией страны около 13 тысяч воздушных целей, выпущенных при участии военных структур и специалистов из европейских стран, включая Великобританию.

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Дарья Денисова
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