Скончался актёр «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» Руслан Ибрагимов

Стало известно о смерти актёра, режиссёра и мастера дубляжа Руслана Ибрагимова, известного по ролям в популярных российских криминальных сериалах. Сообщение о кончине артиста появилось 27 июня. О его смерти рассказала коллега Юлия Нижельская, с которой он работал в ряде проектов. Причина ухода из жизни не уточняется.

Руслан Ибрагимов родился 9 мая 1965 года в Астрахани, а в 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Экранная карьера началась для него с участия в сериале «Бандитский Петербург».

Позднее он сыграл в десятках проектов, включая «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ленинград 46», «Шеф» и других. Помимо актёрской работы, Ибрагимов занимался режиссурой и дубляжом, работая над российскими и зарубежными проектами, включая озвучку персонажей франшизы «Звёздные войны».

Ранее стало известно о смерти бывшего начальника команды московского хоккейного клуба ЦСКА Сергея Авдеева. Ему было 53 года. Авдеев долгие годы работал в системе клуба и считался опытным специалистом. Его деятельность пришлась на период трёх побед команды в Кубке Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах.