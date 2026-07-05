Учёные зафиксировали мощную вспышку класса X и 23 солнечных выброса 4 июля

Астрономы зарегистрировали 23 вспышки на Солнце за 4 июля, одна из которых достигла максимального класса X. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

В рентгеновском диапазоне за сутки также отмечены 14 вспышек класса M и восемь событий класса C, уточнили специалисты. Система классификации солнечной активности включает пять уровней — от A до X, при этом каждый следующий класс означает рост мощности излучения в десять раз. Наиболее сильные всплески энергии иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури и влиять на работу связи и техники.