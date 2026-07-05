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5 июля, 08:17

Учёные зафиксировали мощную вспышку класса X и 23 солнечных выброса 4 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Open stock 01

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Open stock 01

Астрономы зарегистрировали 23 вспышки на Солнце за 4 июля, одна из которых достигла максимального класса X. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

В рентгеновском диапазоне за сутки также отмечены 14 вспышек класса M и восемь событий класса C, уточнили специалисты. Система классификации солнечной активности включает пять уровней — от A до X, при этом каждый следующий класс означает рост мощности излучения в десять раз. Наиболее сильные всплески энергии иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури и влиять на работу связи и техники.

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Магнитные бури 1–3 июля: Вспышка уровня Х и удар плазмы по Земле. Ждёт ли нас повторение мартовского ада

Ранее учёные сообщили о первой вспышке максимального класса X после усиления солнечной активности. Событие произошло почти в полночь 1 июля и достигло уровня X1.1. Это первая вспышка такого уровня на фоне текущего роста солнечной активности.

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Милена Скрипальщикова
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