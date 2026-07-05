«Белая роза» и дубы императора: Парку Александрия в Петергофе исполнилось 200 лет

Парку Александрия в Петергофе исполнилось 200 лет. Названное в честь императрицы Александры Фёдоровны имение стало любимым местом отдыха четырёх поколений Романовых, где они уединялись от светского церемониала, воспитывали детей и наслаждались природой. Войти в Александрию могли только избранные, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

«Открывали ворота Александрии один единственный раз в году — в начале июля, когда праздновалось тезоименитство императрицы. Всё остальное время вход был ограничен. Вокруг Александрии сразу стояла ограда, стояли дома-караулки с охраной парка», — рассказала специалист по музейным исследованиям музея-заповедника «Петергоф» Ольга Гаркуша.

В Петергофе празднуют 200-летие парка Александрия. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург».

Первым на территории построили коттедж в неоготическом стиле, затем появилась ферма с коровником, позже расширившаяся до дворца. Зелёную зону обустраивали с лужайками, аллеями и видовыми точками. Император лично выбирал места для посадки дубов, из-за чего назвал парк «Лукоморьем».

«Николай I сам иногда выбирал место и указывал на плане, куда посадить дубы. Большое количество дубов на территории парка Александрия, откуда мы делаем вывод, что это была, наверное, любимая порода деревьев или одна из любимых», — рассказала заведующая сектором парка Александрия Ольга Васильева.

Двухсотлетние великаны до сих пор стоят с «поддержкой», что выдаёт их возраст. В исторических садах высаживают десятки тысяч цветов, ориентируясь на архивные записи.





«Александра Фёдоровна — хозяйка коттеджа, поэтому стараемся высаживать более женские оттенки, спокойные. Сад вокруг Фермерского дворца принадлежал Александру II, хотим здесь воссоздать другую энергию, чтобы сады отличались», — пояснила Васильева.

Васильева добавила, что императрица Александра Фёдоровна очень любила цветы, похожие на эти, и в семейном кругу её даже ласково называли «белой розой». Она отметила, что представленный сорт является аналогом исторического и обладает фантастическим ароматом.

Венок из белых роз с мечом на гербе Александрии придумал поэт Василий Жуковский. В честь юбилея каждый месяц в парке будут рассказывать об увлечениях царской семьи — июль посвятят театру.



Ранее сообщалось, что в Нижнем парке Петергофа состоялся торжественный пуск фонтанов, ознаменовавший начало нового сезона, и главная композиция «Самсон» была запущена впервые после тестового режима. В комплексе, объединяющем более 150 фонтанов и каскадов, вода подаётся самотеком без насосов, ежедневно пропуская до 100 тысяч кубометров.



