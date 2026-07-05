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5 июля, 08:34

«Белая роза» и дубы императора: Парку Александрия в Петергофе исполнилось 200 лет

В Петергофе празднуют 200-летие парка Александрия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Парку Александрия в Петергофе исполнилось 200 лет. Названное в честь императрицы Александры Фёдоровны имение стало любимым местом отдыха четырёх поколений Романовых, где они уединялись от светского церемониала, воспитывали детей и наслаждались природой. Войти в Александрию могли только избранные, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

«Открывали ворота Александрии один единственный раз в году — в начале июля, когда праздновалось тезоименитство императрицы. Всё остальное время вход был ограничен. Вокруг Александрии сразу стояла ограда, стояли дома-караулки с охраной парка», — рассказала специалист по музейным исследованиям музея-заповедника «Петергоф» Ольга Гаркуша.

В Петергофе празднуют 200-летие парка Александрия. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург».

Первым на территории построили коттедж в неоготическом стиле, затем появилась ферма с коровником, позже расширившаяся до дворца. Зелёную зону обустраивали с лужайками, аллеями и видовыми точками. Император лично выбирал места для посадки дубов, из-за чего назвал парк «Лукоморьем».

«Николай I сам иногда выбирал место и указывал на плане, куда посадить дубы. Большое количество дубов на территории парка Александрия, откуда мы делаем вывод, что это была, наверное, любимая порода деревьев или одна из любимых», — рассказала заведующая сектором парка Александрия Ольга Васильева.

Двухсотлетние великаны до сих пор стоят с «поддержкой», что выдаёт их возраст. В исторических садах высаживают десятки тысяч цветов, ориентируясь на архивные записи.

«Александра Фёдоровна — хозяйка коттеджа, поэтому стараемся высаживать более женские оттенки, спокойные. Сад вокруг Фермерского дворца принадлежал Александру II, хотим здесь воссоздать другую энергию, чтобы сады отличались», пояснила Васильева.

Васильева добавила, что императрица Александра Фёдоровна очень любила цветы, похожие на эти, и в семейном кругу её даже ласково называли «белой розой». Она отметила, что представленный сорт является аналогом исторического и обладает фантастическим ароматом.

Венок из белых роз с мечом на гербе Александрии придумал поэт Василий Жуковский. В честь юбилея каждый месяц в парке будут рассказывать об увлечениях царской семьи — июль посвятят театру.

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Анастасия Никонорова
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