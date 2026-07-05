Пропавший в Тверской области мальчик вернулся домой

Пятилетний мальчик, пропавший 4 июля в СНТ «Майский» Конаковского округа Тверской области, найден живым. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, ребёнок самостоятельно вернулся домой.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время следователи установят все обстоятельства его отсутствия.

Напомним, в Тверской области в СНТ «Майский» пропал пятилетний мальчик, ушедший с дачного участка 4 июля, СК возбудил уголовное дело, а спасатели и волонтёры вели масштабные поиски в Конаковском и соседних районах.