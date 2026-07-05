Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 08:18

Пропавший в Тверской области мальчик вернулся домой

Обложка © Следственного комитета Российской Федерациипо Тверской области

Обложка © Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Пятилетний мальчик, пропавший 4 июля в СНТ «Майский» Конаковского округа Тверской области, найден живым. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, ребёнок самостоятельно вернулся домой.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время следователи установят все обстоятельства его отсутствия.

Пропавших в Чехове пятилетних мальчиков нашли и передали родителям
Пропавших в Чехове пятилетних мальчиков нашли и передали родителям

Напомним, в Тверской области в СНТ «Майский» пропал пятилетний мальчик, ушедший с дачного участка 4 июля, СК возбудил уголовное дело, а спасатели и волонтёры вели масштабные поиски в Конаковском и соседних районах.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar