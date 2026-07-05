Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил испытания вооружения эсминца «Кан Гон» и лично наблюдал за запуском стратегических крылатых ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын лично посетил испытания крылатых ракет и остался доволен. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын лично посетил испытания крылатых ракет и остался доволен. Фото © ЦТАК

Согласно опубликованной информации, во время мероприятий были проведены испытательные пуски стратегических крылатых ракет с борта боевого корабля.

«Проведены испытательный запуск стратегических крылатых ракет … Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием», — говорится в сообщении ЦТАК.

Помимо ракетных пусков, северокорейский лидер ознакомился с работой других видов вооружения, установленных на эсминце.

В частности, ему продемонстрировали возможности палубных артиллерийских систем, пулемётного вооружения, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированной 240-миллиметровой РСЗО с 24 стволами и боеголовки тактической баллистической ракеты. На мероприятии присутствовали военные и партийные чиновники.