Ким Чен Ын лично посетил испытания крылатых ракет и остался доволен
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Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил испытания вооружения эсминца «Кан Гон» и лично наблюдал за запуском стратегических крылатых ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно опубликованной информации, во время мероприятий были проведены испытательные пуски стратегических крылатых ракет с борта боевого корабля.
«Проведены испытательный запуск стратегических крылатых ракет … Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием», — говорится в сообщении ЦТАК.
Помимо ракетных пусков, северокорейский лидер ознакомился с работой других видов вооружения, установленных на эсминце.
В частности, ему продемонстрировали возможности палубных артиллерийских систем, пулемётного вооружения, а также средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированной 240-миллиметровой РСЗО с 24 стволами и боеголовки тактической баллистической ракеты. На мероприятии присутствовали военные и партийные чиновники.
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