В Санкт-Петербурге в Красногвардейский суд доставили Фёдора М., которого подозревают в убийстве 12-летней Миланы в Ленинградской области. Ему изберут меру пресечения. Кадры его прибытия в суд опубликовал «Рен-ТВ».

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти доставили в суд. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Фигуранта дела привезли в здание суда, где сегодня должно состояться заседание по вопросу избрания меры пресечения. На кадрах видно, как подозреваемого заводят в помещение Красногвардейского суда Петербурга. Следственные органы продолжают разбирательство по делу об убийстве несовершеннолетней.

Ранее появились данные о подозреваемом по делу об убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области. Речь идёт о петербургском предпринимателе Фёдоре Мехнине, который является членом правления СНТ «Захожье», где произошло преступление. 42-летний мужчина ранее был судим и в последние годы занимался бизнесом в сфере строительства и ремонта, развивая собственную команду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.