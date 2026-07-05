Пашинян впервые после выборов в Армении приедет в Россию

Глава армянского правительства Никол Пашинян впервые после парламентских выборов приедет в Россию. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ на своём сайте.

Поездка намечена на 6 июля. Пашинян прибудет на международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге и выступит на пленарной сессии. Кроме того, у него запланированы переговоры с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Напомним, о возможном участии Пашиняна в «Иннопроме» стало известно ещё раньше. Его имя изначально включили в список спикеров форума, который проходит с 6 по 9 июля. Тогда Ереван приезд премьера на Урал официально не подтверждал.