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Регион
5 июля, 08:55

Пашинян впервые после выборов в Армении приедет в Россию

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Глава армянского правительства Никол Пашинян впервые после парламентских выборов приедет в Россию. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ на своём сайте.

Поездка намечена на 6 июля. Пашинян прибудет на международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге и выступит на пленарной сессии. Кроме того, у него запланированы переговоры с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Мишустин созвонился с Пашиняном по инициативе армянской стороны
Мишустин созвонился с Пашиняном по инициативе армянской стороны

Напомним, о возможном участии Пашиняна в «Иннопроме» стало известно ещё раньше. Его имя изначально включили в список спикеров форума, который проходит с 6 по 9 июля. Тогда Ереван приезд премьера на Урал официально не подтверждал.

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Вероника Бакумченко
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