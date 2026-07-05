Свои лучше: Российские арбузы и дыни вытесняют импорт с прилавков
Россияне перешли на отечественные арбузы и дыни
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В разгар сезона бахчевых на российских прилавках меняется география поставок. Весной магазины заполняла продукция из Узбекистана и Казахстана, а сейчас основную конкуренцию импортёрам составляют отечественные производители из Астраханской, Волгоградской областей и Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Руспродсоюза URA.ru.
«Июнь—август традиционно считается пиком сезона отечественных бахчевых. Импорт из Узбекистана, Казахстана и Турции в этот период сохраняется, однако его объемы снижаются из-за активного выхода на рынок российской продукции», — пояснили в организации.
Одновременно аналитики сервиса «Ценозавр» зафиксировали рост цен на популярные летние продукты. За год средняя стоимость арбузов в торговых сетях выросла на 24,7% — до 91,5 рубля за килограмм. Дыни подорожали на 5,2%, до 222,2 рубля за килограмм. В исследовании учитывались как обычные, так и акционные цены в магазинах разных регионов.
При этом Узбекистан остаётся крупнейшим зарубежным поставщиком бахчевых в Россию, поставляя их практически круглый год. Казахстан занимает второе место, особенно в ранневесенний период, а Турция специализируется на дынях и небольших арбузах. Осенью и зимой значительную долю рынка обеспечивают Иран и Египет.
Ранее врач Андрей Кондрахин предупредил, что в жаркую погоду основную опасность представляют арбузы и дыни, поскольку при разрезании их внутренняя среда становится открытой для бактерий, и даже холодильник не спасает — такие продукты лучше съедать в течение суток. Второй риск — салаты с майонезом, которые быстро портятся при комнатной температуре и могут вызвать кишечные инфекции.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.