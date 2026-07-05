ПВО сбила два БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях, что российские ПВО сбили два беспилотника, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб уже приступили к работе на месте падения обломков.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что атака БПЛА на Москву за 4 июля стала одной из самых масштабных за последние два года. За сутки в сторону Московского региона было направлено более 200 беспилотных летательных аппаратов. Большую часть из них удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу.
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