ПВО сбила два БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях, что российские ПВО сбили два беспилотника, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб уже приступили к работе на месте падения обломков.

Ранее сообщалось, что атака БПЛА на Москву за 4 июля стала одной из самых масштабных за последние два года. За сутки в сторону Московского региона было направлено более 200 беспилотных летательных аппаратов. Большую часть из них удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу.