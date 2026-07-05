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5 июля, 09:24

В Британии предложили сменить власть на Украине ради мирного урегулирования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что западным странам следует добиваться от Владимира Зеленского согласия на мирное урегулирование конфликта. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

Комментируя ситуацию вокруг Константиновки, эксперт выразил мнение, что дальнейшее развитие событий может привести к новым территориальным потерям Украины.

По словам Меркуриса, если западные страны хотят предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, необходимо предпринять два шага.

«Если Запад хочет этого (продвижения России на северо-востоке Украины) избежать, то нужно сделать две вещи: сказать Зеленскому, чтобы он прекратил дальнобойные удары по России <…> и убедить его согласиться на мир», — поделился Меркурис.

Аналитик также заявил, что в случае отказа украинского лидера от мирного урегулирования западные союзники должны рассмотреть вопрос о передаче власти тем политикам, которые готовы поддержать переговорный процесс.

Кроме того, Меркурис раскритиковал британские средства массовой информации за недостаточное внимание к событиям вокруг Константиновки.

По его мнению, тема не получила широкого освещения, поскольку, как считает эксперт, она противоречит распространённым на Западе оценкам ситуации на Украине.

Минобороны: Зеленский попытался «замылить» провал в Константиновке атакой на РФ
Минобороны: Зеленский попытался «замылить» провал в Константиновке атакой на РФ

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил несколько подразделений, включая 103-й полк и 4-ю бригаду, с освобождением Константиновки в ДНР, высоко оценив их смелость и решительность. Он подчеркнул их вклад в продвижение Южной группировки и выразил уверенность в дальнейших успехах.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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