Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что западным странам следует добиваться от Владимира Зеленского согласия на мирное урегулирование конфликта. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

Комментируя ситуацию вокруг Константиновки, эксперт выразил мнение, что дальнейшее развитие событий может привести к новым территориальным потерям Украины.

По словам Меркуриса, если западные страны хотят предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, необходимо предпринять два шага.

«Если Запад хочет этого (продвижения России на северо-востоке Украины) избежать, то нужно сделать две вещи: сказать Зеленскому, чтобы он прекратил дальнобойные удары по России <…> и убедить его согласиться на мир», — поделился Меркурис.

Аналитик также заявил, что в случае отказа украинского лидера от мирного урегулирования западные союзники должны рассмотреть вопрос о передаче власти тем политикам, которые готовы поддержать переговорный процесс.

Кроме того, Меркурис раскритиковал британские средства массовой информации за недостаточное внимание к событиям вокруг Константиновки.

По его мнению, тема не получила широкого освещения, поскольку, как считает эксперт, она противоречит распространённым на Западе оценкам ситуации на Украине.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил несколько подразделений, включая 103-й полк и 4-ю бригаду, с освобождением Константиновки в ДНР, высоко оценив их смелость и решительность. Он подчеркнул их вклад в продвижение Южной группировки и выразил уверенность в дальнейших успехах.