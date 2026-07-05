СК пообещал установить всех причастных к атаке ВСУ на Крым, где погиб человек

Следователи в России выяснят имена всех, кто причастен к удару по Крыму, где два человека получили ранения, а ещё один погиб от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что занимаются расследованием преступлений украинских боевиков.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — отмечено в тексте.

Напомним, ранее сообщалось, что при очередном ударе ВСУ на севере Крыма погиб человек, ещё двое получили ранения, причём состояние одного из них врачи назвали тяжёлым. Глава республики Сергей Аксёнов выразил соболезнования близким погибшего и пообещал пострадавшим всю необходимую помощь от властей региона. В крымской прокуратуре открыли горячую линию для обращений и правовой поддержки.