Российская сторона продолжает методично формировать зону безопасности на приграничных территориях. Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимость таких мер продиктована «агрессивной сущностью киевского режима».

Задача по созданию буферного пространства необходима для защиты российских граждан. Представитель Кремля отметил, что процесс идёт планомерно, а армия демонстрирует существенные результаты в продвижении вперед.

В ходе интервью Песков развеял сомнения относительно масштабов операции. Он заявил: «Эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности».

Важным достижением текущего этапа спецоперации стало освобождение Константиновки. Этот успех назван значимым рубежом в ходе боевых действий.

Данный тактический сдвиг является ключевым этапом в кампании по взятию общего укрепрайона Краматорска и Славянска. Дальнейшее продвижение сил продолжается согласно поставленным целям.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что целью Армии России в Сумской области является создание зоны безопасности. По словам главы государства, замыслом командования является оттеснение противника на расстояние, гарантирующее безопасность населённых пунктов РФ.