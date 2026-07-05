Армия России поразила объекты ТЭК, склады БПЛА и военные аэродромы Украины

Министерство обороны России заявило, что российские войска успешно атаковали ряд украинских военных и инфраструктурных объектов. Среди поражённых целей — аэродромы, объекты энергетики и транспорта.

Ведомство уточнило, что удары наносились с использованием авиации, беспилотников, ракет и артиллерии, затронув также логистические центры, места производства БПЛА и пункты дислокации украинских сил и наёмников в 149 районах.

Ранее ВСУ потеряли 59 дронов самолётного типа и 26 пунктов управления БПЛА. Кроме того, противник лишился более 375 военнослужащих. В течение суток подразделениями войск беспилотных систем и другими силами противнику нанесены потери, включающие три боевые бронированные машины, три автомобиля, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink.