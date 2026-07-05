Садовод раскрыла секрет крупного урожая малины в июле

Июль — время активного плодоношения малины, и именно сейчас кусты нуждаются в особом внимании. Садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова в беседе с URA.ru раскрыла, чем и как подкармливать ягоду, чтобы урожай стал крупнее и сочнее. Первое и главное — полив.

«Все польют и теплицу, и огород, и даже про смородину с крыжовником иной раз вспомнят. А до малины с лейкой не дойдут. А потом удивляются: отчего ягоды суховаты, мелковаты, да и кусты выглядят не лучшим образом», — рассказывает эксперт.

В жару поливать малину нужно минимум раз в неделю, а в идеале — два, особенно в разгар плодоношения. По словам Самойловой, в июле стоит провести три подкормки. Первая — в начале месяца: литр настоя травы и 2 столовые ложки гумата калия на 8 литров воды. Через неделю — вторая: органическое удобрение или гумат калия с комплексным минеральным, а если листья бледнеют — добавить настой травы. Третья подкормка в конце июля — 2 столовые ложки комплексного минерального удобрения и 2 столовые ложки гумата калия.

«Если вы видите, что листья малины бледноваты с оттенком желтизны, возможно, проглядывают признаки хлороза, тогда добавляем ещё и литр настоя травы», — уточняет она.

Важно провести ревизию кустов. Современные сорта дают меньше поросли и более крупные ягоды, а старые требуют нормирования — удаления слабых побегов на уровне земли. Вовремя проведённые полив и подкормки способны вдвое увеличить урожай.

«Даже самая правильная подкормка не даст результата, если малина тратит силы на лишнюю поросль. Куст — не резиновый: чем больше побегов, тем мельче ягоды», — предупреждает садовод

Ранее врач-диетолог Мария Кондратьева предупредила, что летняя малина, несмотря на свою пользу, опасна для аллергиков из-за риска перекрёстных реакций с отёком губ, языка и горла, а также противопоказана людям с гастритом, язвой и обострениями кишечника из-за раздражающего действия кислот. Пациентам с болезнями почек и мочекаменной патологией перед употреблением ягоды необходимо проконсультироваться с врачом.