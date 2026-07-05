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5 июля, 10:26

ПВО России за сутки сбила 282 беспилотника, ракету «Нептун-МД» и 9 авиабомб

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 292 воздушные цели, включая ракету большой дальности «Нептун-МД», девять управляемых авиабомб и 282 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 282 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно о серии ударов по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. Под удар попали аэродромы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистические центры.

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Милена Скрипальщикова
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