ПВО России за сутки сбила 282 беспилотника, ракету «Нептун-МД» и 9 авиабомб

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 292 воздушные цели, включая ракету большой дальности «Нептун-МД», девять управляемых авиабомб и 282 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 282 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о серии ударов по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. Под удар попали аэродромы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистические центры.