Украинские силы целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам, заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио Sputnik. По его словам, за последние месяцы жертвами таких атак стали около 500 мирных жителей России. Эксперт назвал Владимира Зеленского «вампиром», который питается кровавыми инфоповодами.

«Гибель детей используется противником как инструмент информационной войны: удары по мирным жителям наносятся намеренно ради максимального общественного резонанса», — подчеркнул Марочко.

Он отметил, что выбор целей не случаен — каждая атака, по его мнению, призвана вызвать широкий резонанс и используется в информационных целях.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что за последние двое суток в результате атак ВСУ гражданской инфраструктуре города нанесён колоссальный ущерб: повреждено остекление в 174 квартирах и четырёх частных домах, осколочные повреждения получили 135 автомобилей, а также пострадали объекты инфраструктуры.