В Красном Лимане российские бойцы продолжают зачистку от украинских боевиков

Российские военные продолжают разминирование и зачистку Красного Лимана в Донецкой Народной Республики от оставшихся украинских боевиков. Данную информацию передали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что работу ведут подразделения закрепления 25-й армии. Военнослужащие прочёсывают город в поисках мелких рассредоточенных групп и одиночных солдат противника.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов представил доклад президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что российские военные завершают освобождение города Красный Лиман. Герасимов подчеркнул стратегическую важность данного населённого пункта. Он отметил, что Красный Лиман является крупным административным центром и значимым железнодорожным узлом.