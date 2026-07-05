Минобороны: Уничтожена переправа через Северский Донец для срыва ротации ВСУ

Российская авиация нанесла удар по объекту переправы через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, цель была связана с обеспечением ротации украинских подразделений. Уточняется, что речь идёт о насыпной переправе в районе населённого пункта Маяки на территории Донецкой Народной Республики.

«Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

В результате удара переправа была выведена из строя, что, как заявляется, нарушило логистику и планы по переброске сил. В Минобороны подчеркнули, что действия авиации были направлены на срыв ротации и снабжения украинских формирований в этом районе.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удар беспилотниками «Герань-4 Сикер» по подстанции в Сумской области. По данным ведомства, целью атаки стала подстанция напряжением 110 кВ, расположенная в населённом пункте Дьяковка.