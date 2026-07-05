Онищенко объяснил, почему психиатрам доплачивают за вредность

Врачам-психиатрам и младшему медперсоналу психиатрических учреждений полагаются доплаты за вредные условия труда, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik.

«Постоянное пребывание среди психически нездоровых людей очень деформирует нормальную психику», — заявил эксперт.

Специалист также напомнил, что в клиниках существуют так называемые «беспокойные отделения», где содержатся не только агрессивные пациенты, но и убийцы. Врачи обследуют их перед судебными разбирательствами, чтобы установить вменяемость или её отсутствие — это создаёт дополнительные психологические нагрузки. Доплаты, по его словам, призваны компенсировать эти риски.

Ранее сообщалось, что минздрав России планирует обновить стандарт лечения депрессии, однако врач-психиатр Артём Гилёв раскритиковал ряд предложенных методик, назвав их неэффективными. Он отметил, что внутривенное лазерное облучение крови и плазмаферез не имеют доказанной эффективности при лечении депрессии, а транскраниальная электростимуляция уступает по доказательной базе транскраниальной магнитной стимуляции.