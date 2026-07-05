В Крыму на 112 АЗС началась свободная продажа топлива

Министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин объявил о поступлении топлива в продажу на 112 автозаправочных станциях региона. Он также сообщил, что с 5 июля 2026 года заправка транспортных средств будет осуществляться на этих АЗС, список которых доступен на сайте министерства и в социальных сетях.

«Сегодня, 05.07.2026 заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, реестр которых размещен на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, а также в соцсетях», — написал министр в канале на платформе «Макс».

Воронкин призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Ранее Life.ru писал, что правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» до конца 2026 года. Мера вступает в силу с 1 июля и будет действовать по 30 сентября 2026 года.