Российские военные активно наступают в районе Красного Лимана в ДНР. Как сообщает Минобороны, 67-я мотострелковая дивизия сейчас движется к Голубым озёрам.

«Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озёр», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого, наши бойцы в Красном Лимане продолжают очищать город: разминируют и вылавливают мелкие группы или одиночных украинских военных.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов представил доклад президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что российские военные завершают освобождение города Красный Лиман. Герасимов подчеркнул стратегическую важность данного населённого пункта. Он отметил, что Красный Лиман является крупным административным центром и значимым железнодорожным узлом.