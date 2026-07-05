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Регион
5 июля, 11:11

Зеленский вновь принялся клянчить у Запада ракеты для Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ глава киевского режима Владимир Зеленский снова обратился к западным союзникам с просьбой предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Его слова приводит «Укринформ».

«Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. И все мы знаем, что у наших партнёров они есть. <…> Пожалуйста, помогите сделать это возможным», — сказал он.

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Ранее представители Воздушных сил Украины признали острую нехватку систем ПВО Patriot и ракет-перехватчиков к ним. Имеющихся средств недостаточно для эффективного отражения баллистических атак.

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Милена Скрипальщикова
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