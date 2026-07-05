В Ижевске троллейбус съехал с дороги и влетел в стену жилого дома

В центре Ижевска троллейбус съехал с проезжей части и врезался в стену жилого дома. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Троллейбус въехал в жилой дом в центре Ижевска. Фото © Telegram / Ижевск ЧПН

Дорожный инцидент произошёл возле Собора Александра Невского, на перекрёстке улиц Красной и Ленина. Перед столкновением троллейбус выехал за пределы проезжей части, оказался на тротуаре, после чего врезался в здание. Очевидцы предположили, что причиной аварии могли стать неисправные тормоза, однако официального подтверждения этой версии пока нет. В Госавтоинспекции Удмуртии подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее серьёзное ДТП с общественным транспортом произошло в Алтайском крае, где рейсовый автобус, следовавший по маршруту Барнаул — Яровое, съехал с трассы в кювет. Авария произошла на 99-м километре автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области. В момент происшествия в салоне находились 20 пассажиров.