Три страны ЕС восстали против плана Брюсселя сузить понятие «сидр»

Дания, Швеция и Финляндия выступили против инициативы Еврокомиссии, по которой словом «сидр» разрешат называть только напитки из яблочного и грушевого сока. Об этом рассказала The Financial Times со ссылкой на экспертов и саму ЕК, назвав этот конфликт «сидровыми войнами».

По плану Брюсселя все остальные варианты слабоалкогольного напитка предлагается именовать «напитками на основе сидра». Северные страны выпускают сидры с самыми разными фруктовыми и ягодными вкусами, поэтому их депутаты в Европарламенте противятся этой идее. Они уверены, что французские и испанские производители пытаются получить «несправедливую защиту» для своих традиционных яблочных напитков.

К спору подключился и датский пивоваренный концерн Carlsberg, которому принадлежит бренд Somersby. В компании заявили, что новые правила запутают покупателей, разобьют отрасль и противоречат курсу Евросоюза на конкурентоспособность.

Финский евродепутат Пекка Товери считает опасения чиновников напрасными. По его мнению, покупатели прекрасно отличат массовые сидры от традиционных региональных сортов вроде нормандского или астурийского, а позиция Еврокомиссии «сильно недооценивает потребителей».

Товери с иронией описал возможную сцену будущего: летом 2027 года человек заходит в любимый бар за прохладным напитком, а у крана его встречают вопросом — какой именно сидр он имеет в виду: традиционный, просто сидр или напиток из сидра.

После протеста трёх стран Еврокомиссия пошла на уступки. В новом проекте, который изучила газета, предложено три категории: классический сидр из 100% яблочного сока, сидр с содержанием не менее 35% яблочного сока и напиток из сидра с более низким порогом. Шведские пивовары рассчитывают на «конструктивное решение, которое позволит традиционным испанским и французским сидрам сосуществовать со шведским сидром».

В самой Еврокомиссии признают сложность с введением единых стандартов и говорят, что ищут вариант, устраивающий все страны союза.

До этого в России сообщили о падении продаж алкоголя. В мае 2026 года их объём снизился на 6,28% в годовом выражении после роста в предыдущие месяцы — всего было реализовано 82,64 млн декалитров. Продажи водки уменьшились на 3,21%, коньяка — на 4,73%.