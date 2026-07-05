«Монах-убийца» в бегах почти три десятилетия: его ищут по всей России

Андрей Кузнецов, обвиняемый в тройном убийстве, находится в федеральном розыске почти 27 лет. За информацию, которая поможет установить его местонахождение, МВД России готово выплатить 1 млн рублей. Его историю сообщило URA.RU.

К июлю 2026 года срок розыска Кузнецова стал самым продолжительным среди преступников новейшей истории России. Следствие считает, что уроженец Полевского 1974 года рождения в 1990-х переехал в Екатеринбург, примкнул к преступной группе и ранее уже отбывал наказание за разбой.

Согласно материалам дела, в январе 1999 года он вместе с сообщниками проник в квартиру трёх граждан Таджикистана, представившись сотрудником уголовного розыска. Целью было ограбление, однако добычей преступников стали лишь четыре тысячи рублей. После этого, как утверждали его соучастники, Кузнецов расстрелял всех находившихся в квартире. Остальных участников нападения вскоре задержали и осудили, тогда как предполагаемый организатор сумел скрыться.

Во время многолетнего бегства он, как сообщается, использовал разные документы и имена. Сначала жил в Северной Осетии под фамилией Осипов, затем в Москве как Храмов, а позже около десяти лет скрывался на Камчатке.

Вернувшись на Урал в 2016 году, Кузнецов поселился в Среднеуральском женском монастыре, где принял монашеский постриг под именем Силуан и стал личным келейником бывшего схиигумена Сергия, внесённого в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Попытка задержать его после ареста Сергия успехом не увенчалась: Кузнецов успел скрыться. С тех пор правоохранительные органы не смогли установить его местонахождение.

Ранее сообщалось, что все шестеро обвиняемых по делу об убийстве 20-летнего студента-историка придерживаются одной версии произошедшего. Во время допросов фигуранты заявили, что мотивом преступления стала личная неприязнь к погибшему.