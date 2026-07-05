У заядлого птицевода из Москвы выявили редкую болезнь лёгких из-за голубей

Московские врачи выявили у 50-летнего мужчины редкое лёгочное заболевание, причиной которого стало его многолетнее увлечение голубями. Дмитрий, посвятивший половину своей жизни содержанию личной голубятни в столице, обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в груди и одышку, проявлявшуюся даже при минимальных нагрузках. Специалисты диагностировали у него гиперчувствительный пневмонит, известный в медицинских кругах как «лёгкое любителя птиц», а также фиброз.

Иммунная система пациента восприняла вдыхаемые микрочастицы перьев, помёта и перхоти как опасность, запустив хроническое воспаление в лёгочной ткани. Пока мужчина не прекращал контактировать с голубями, болезнь прогрессировала. В итоге нормальная ткань затвердевала и рубцевалась, что привело к критическому снижению пропускной способности лёгких для кислорода и, как следствие, к постоянной одышке.

Пульмонолог Ирина Панарина в беседе с Telegram-каналом Baza пояснила, что патологический процесс не остановился даже после того, как пациент полностью разорвал контакты с птицами. Единственным способом борьбы с болезнью теперь остаётся медикаментозное торможение фиброза.

Ранее сообщалось, что в татарстанском Нурлате четыре человека пострадали от отравления угарным газом. В медицинское учреждение доставили двоих детей и двоих взрослых. По предварительным данным, причиной утечки стало попадание голубя в трубу газового водонагревателя. Птица заблокировала нормальную работу вентиляции, что и привело к скоплению опасных веществ в помещении.