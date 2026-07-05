Украинское национальное военное кладбище пострадало после сильных дождей. Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр (КЕКЦ).

После ливня «поплыло» украинское военное кладбище. Видео © Telegram/ Политика Страны

По данным организации, участок для захоронений изначально был выбран без учёта особенностей грунта и системы водоотведения. В районе почти отсутствуют природный дренаж и нормальный сток воды. После ливня ситуация резко ухудшилась: часть могил, как утверждается, оказалась просевшей, а почва превратилась в плотную грязевую массу.

«Один сильный ливень показал то, о чём община, гидрологи, экологи и специалисты говорили давно: место для НВМК выбрано с грубым игнорированием природных условий», — отмечается в сообщении КЕКЦ.

Также в организации заявили, что при расширении захоронений проблема может усугубиться, а территория будет подвержена регулярным подтоплениям во время дождей и паводков.

Ранее Life.ru писал, что на Украине начали хоронить в два ряда из-за критических потерь ВСУ. В свежие могилы украинских солдат дополнительно хоронят убитых в преступных разборках местных жителей. Установка камер призвана предотвратить осквернение захоронений.