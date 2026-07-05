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Регион
5 июля, 12:18

До семи выросло число БПЛА, сбитых за день на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Ещё пять украинских БПЛА сбили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков уже работают бригады экстренных служб.

«Уничтожены пять вражеских БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

ПВО отразила массированный налёт: За сутки на Москву летело более 200 БПЛА
ПВО отразила массированный налёт: За сутки на Москву летело более 200 БПЛА

Ранее сегодня сообщалось о сбитии двух БПЛА, летевших к Москве. Таким образом, за сутки количество уничтоженных дронов выросло до семи.

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Наталья Демьянова
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