Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 1431-го мотострелкового полка провёл успешную операцию на Харьковском направлении. В телеграм-канале он рассказал, что в ходе аэроразведки операторы БПЛА обнаружили в лесополосе позиции пехоты ВСУ.

Спецназ «Ахмат» и 1431-й полк поразили пехоту ВСУ в лесополосе. Видео © Telegram/ Kadyrov_95

«В ходе аэроразведки наши операторы БПЛА в лесополосе выявили расположение пехоты укрофашистов. К атаке на вражеские позиции тут же подключились операторы ударных дронов. Мастерски барражируя среди деревьев, наши «птички» точными попаданиями нанесли невосполнимый урон живой силе противника», — написал Кадыров.

Отдельно отмечается, что «обильная зеленая листва» не помогла укрыться бойцам ВСУ. Кадыров также подчеркнул профессионализм операторов БПЛА и их настойчивость в ходе операции.

Ранее Life.ru писал, что группировка «Запад» за сутки освободила четыре села в Харьковской области. бойцы группировки войск «Запад» продвинулись вперёд и закрепились на более удобных рубежах.