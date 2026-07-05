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5 июля, 12:27

Грузовое судно атаковали в Красном море у берегов Йемена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

В Красном море у побережья Йемена вооружённые люди напали на грузовое судно. Об этом сообщило британское управление морских торговых операций (UKMTO).

Инцидент произошёл в 30 морских милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда — это примерно 55 километров. По словам представителей управления, судно передало сигнал бедствия и заявило, что на него напали неизвестные с оружием.

Другие подробности случившегося в ведомстве не раскрыли. Есть ли пострадавшие, тоже не уточняется.

Неизвестный снаряд пробил борт грузового судна у берегов Омана
Неизвестный снаряд пробил борт грузового судна у берегов Омана

Ранее у берегов Йемена пятеро вооружённых людей попытались захватить танкер-продуктовоз. Это произошло в 50 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр. К судну подошла лодка, нападавшие хотели подняться на борт, но экипаж сменил курс и оторвался от преследователей. Никто из команды не пострадал.

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Вероника Бакумченко
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