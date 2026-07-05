В Барнауле мужчина насильно удерживал ребёнка в гараже

В Барнауле возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы подростка, которого мужчина насильно запер в гараже. Данную информацию передали в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Поводом для расследования стала публикация в социальных сетях. Мать потерпевшего рассказала, что несовершеннолетнего схватили и удерживали в хозяйственной постройке, обвинив в порче чужого имущества. Родителям удалось отыскать сына по данным геолокации его мобильного телефона.

По версии пабликов, отец приехал к гаражу, где между ним и находившимися там мужчинами произошла драка. На место вызвали сотрудников полиции и скорой помощи.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении СК.

Расследование продолжается. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливаются все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что следственные органы Омской области возбудили уголовное дело после публикации в сети жестокого видео с участием подростка. Инцидент, попавший на запись, развернулся на территории одного из городских гаражных кооперативов. На обнародованных кадрах видно, как группа взрослых мужчин силой удерживает 15-летнего ребёнка. Несмотря на холодную погоду, потерпевшего частично раздели, а один из нападавших срезал ему волосы.