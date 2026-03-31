Раздели и подстригли: В Омске взрослые мужики похитили мальчика и издевались над ним в гаражах

Следственный комитет Омской области начал уголовное производство после появления в интернете шокирующих кадров. На видео запечатлено, как взрослые мужчины насильно удерживают 15-летнего подростка, оскорбляют его и применяют физическую силу.

Инцидент произошел на территории одного из гаражных кооперативов города. Пострадавший был частично раздет, несмотря на холодную погоду. На записи отчётливо видно, как один из участников конфликта срезает ребёнку волосы.

«Следственными органами СК России по Омской области по материалам из СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

Мать пострадавшего обратилась в полицию 29 марта. Женщина заявила, что неизвестные не только издевались над её сыном, но и нанесли ему телесные повреждения. Правоохранители установили, что причиной агрессии стал брошенный мальчиком камень, который попал в автомобиль.

Один из причастных к правонарушению — 43-летний местный житель, имеющий судимость за имущественные преступления. Сам подросток до этого момента на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоял. Сейчас сотрудники профильных ведомств устанавливают все обстоятельства случившегося.

