Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 12:55

Женщины ВСУ призвали ввести обязательную службу для украинок по примеру Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Женщины-военнослужащие украинской армии предложили соотечественницам ввести обязательную службу — по аналогии с тем, как это устроено у израильтянок. Об этом рассказало издание The Times.

При этом сами военные не скрывают, что женщинам в рядах ВСУ приходится терпеть сексизм и приставания со стороны мужчин.

По словам украинок, во время базовой подготовки часть сослуживцев мужского пола относилась к ним пренебрежительно. Женщины отметили, что на них кричали и давали понять, будто они ничего не значат.

В ВСУ появились полностью женские группы операторов дронов
В ВСУ появились полностью женские группы операторов дронов

Ранее военнослужащая ВСУ Леся Ганжа заявила в своём блоге, что в украинской армии царит «дух рабовладения». Так она отреагировала на издевательства над новобранцами в полку «Скала». По её мнению, армии невыгодны бойцы, которые вправе уйти со службы через определённый срок, поэтому командование неохотно берёт в строй иностранцев и женщин, а вот бывшие заключённые у командиров на хорошем счету.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar