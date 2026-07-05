Женщины ВСУ призвали ввести обязательную службу для украинок по примеру Израиля

Женщины-военнослужащие украинской армии предложили соотечественницам ввести обязательную службу — по аналогии с тем, как это устроено у израильтянок. Об этом рассказало издание The Times.

При этом сами военные не скрывают, что женщинам в рядах ВСУ приходится терпеть сексизм и приставания со стороны мужчин.

По словам украинок, во время базовой подготовки часть сослуживцев мужского пола относилась к ним пренебрежительно. Женщины отметили, что на них кричали и давали понять, будто они ничего не значат.

Ранее военнослужащая ВСУ Леся Ганжа заявила в своём блоге, что в украинской армии царит «дух рабовладения». Так она отреагировала на издевательства над новобранцами в полку «Скала». По её мнению, армии невыгодны бойцы, которые вправе уйти со службы через определённый срок, поэтому командование неохотно берёт в строй иностранцев и женщин, а вот бывшие заключённые у командиров на хорошем счету.