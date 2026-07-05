На подлёте к Москве сбиты ещё три беспилотника — всего за день уже 10

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и сбили ещё три беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом проинформировал мэр города Сергей Собянин, подчеркнув, что инцидент не привел к серьезным последствиям, а обломки были оперативно локализованы экстренными службами.

«Сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о сбитии семи БПЛА, летевших к Москве. Таким образом, за сутки количество уничтоженных дронов выросло до 10.